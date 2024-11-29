В ЗакСе предложили выдавать медали за отличную учебу в колледжах

Петербургские депутаты предложили награждать выпускников колледжей медалями за успехи в учебе, соответствующий проект появился на сайте Законодательного собрания. Авторы федеральной инициативы находят несправедливым, что ученики школ могут претендовать на подобную награду, а их сверстники из средне-профессиональных образовательных учреждений подобной возможности лишены.

Подписи под инициативой поставили депутаты от "Единой России" Юрий Авдеев, Всеволод Беликов, Любовь Егорова и Денис Четырбок. Парламентарии предлагают внести поправки в статью 34 действующего закона "Об образовании в Российской Федерации". По их мысли, окончившие колледж строго на "отлично" выпускники заслуживают медали "За особые успехи в учении" I степени. Если же в дипломе высшие отметки окажутся разбавлены одной или двумя оценками "хорошо", то таким студентам предлагают выдавать медаль II степени.

"Предусмотренное проектом федерального закона изменение касается более 1 млн студентов в целях поощрения за особые успехи в учении в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В тексте законотворцы также отмечают, что в 2024 году более 109 тысяч одиннадцатиклассников получили золотые и серебряные медали за успехи в обучении. Это соответствует почти одной шестой части от общего количества выпускников, следует из пояснительной записки. Также в документе говорится о том, что количество поступающих в колледжи ежегодно растет.

В октябре ЗакС принял за основу проект федеральной инициативы о бесплатном образовании для многодетных родителей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру