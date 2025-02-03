Путин утвердил законы о штрафах за продажу вейпов и зажигалок детям

Президент России Владимир Путин подписал два закона, ужесточающих контроль за продажей несовершеннолетним электронных сигарет и зажигалок. Оба документа были опубликованы 3 февраля.

Первый закон увеличивает штрафы за продажу детям табачных изделий и устройств для их употребления, включая кальяны и вейпы. Теперь физическим лицам грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, должностным — от 500 до 700 тысяч рублей, а юридическим — от 1,5 до 2 миллионов рублей. Ранее штрафы составляли 40–60 тысяч, 150–300 тысяч и 400–600 тысяч рублей соответственно.

Второй закон вводит ответственность за продажу несовершеннолетним опасных бытовых товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, включая зажигалки и баллончики для их заправки. Штраф для физических лиц составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц - 500-700 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 до 2 млн рублей.

Напомним, депутаты Госдумы ранее разработали законопроект о полном запрете оборота вейпов и жидкостей для них в России. Инициативу поддержал Минздрав.

фото с сайта Кремля