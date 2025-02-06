Комиссия ЗакСа одобрила запрет продажи вейпов на федеральном уровне

Члены постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению на заседании 6 февраля концептуально поддержали федеральный законопроект о полном запрете продажи вейпов и никотиносодержащих жидкостей для них на территории России, сообщили в пресс-службе парламента.
В ходе обсуждения петербургские депутаты пришли к выводу, что тотальный запрет на продажу таких товаров может спровоцировать нелегальную торговлю и уход данного сегмента в теневой рынок. По их мнению, необходимо разработать строгую систему лицензирования и контроля содержания жидкостей, содержащих никотин, и устройств для их потребления. Еще в Заксобрании уверены, что для профилактики курения необходимо проводить соответствующие мероприятия, направленные на снижение зависимости россиян от вейпов и электронных сигарет.
Напомним, очередной законопроект о запрете продажи вейпов за авторством представителей всех думских фракций внесли в Госдуму в конце января. Инициативу уже поддержали в Министерстве здравоохранения. По оценке издания РБК, в Петербурге в случае принятия закона рискуют закрыться более 2,4 тысяч точек по продаже такой никотиносодержащей продукции.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому кратно увеличиваются штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним.