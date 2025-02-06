Комиссия ЗакСа одобрила запрет продажи вейпов на федеральном уровне

Члены постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению на заседании 6 февраля концептуально поддержали федеральный законопроект о полном запрете продажи вейпов и никотиносодержащих жидкостей для них на территории России, сообщили в пресс-службе парламента.

В ходе обсуждения петербургские депутаты пришли к выводу, что тотальный запрет на продажу таких товаров может спровоцировать нелегальную торговлю и уход данного сегмента в теневой рынок. По их мнению, необходимо разработать строгую систему лицензирования и контроля содержания жидкостей, содержащих никотин, и устройств для их потребления. Еще в Заксобрании уверены, что для профилактики курения необходимо проводить соответствующие мероприятия, направленные на снижение зависимости россиян от вейпов и электронных сигарет.

Напомним, очередной законопроект о запрете продажи вейпов за авторством представителей всех думских фракций внесли в Госдуму в конце января. Инициативу уже поддержали в Министерстве здравоохранения. По оценке издания РБК, в Петербурге в случае принятия закона рискуют закрыться более 2,4 тысяч точек по продаже такой никотиносодержащей продукции.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому кратно увеличиваются штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру