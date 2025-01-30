В Петербурге под угрозой закрытия более 2 тысяч магазинов из-за возможного запрета вейпов

В Петербурге под угрозой закрытия находятся почти 2,4 тысячи магазинов, специализирующихся на продаже вейпов и электронных сигарет. Это связано с возможным принятием закона о полном запрете вейп-продукции в России, сообщает 30 января РБК.

По данным 2ГИС, в январе 2025 года в городе насчитывается 2 373 точки продажи электронных сигарет. "Яндекс.Карты" указывают более 2 тысяч магазинов табака и курительных принадлежностей, из которых 657 занимаются исключительно продажей вейпов.

Директор по развитию компании KNRU Полина Фиофилова отметила, что в последние годы магазины вейпов активно осваивали стрит-ретейл, открывая точки в разных районах города. По ее словам, арендаторы выбирали помещения площадью от 10 до 50 квадратных метров, так как вейпы — высокомаржинальный товар, пользующийся стабильным спросом.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Анна Лапченко добавила, что на основных торговых коридорах такие магазины часто работают на условиях субаренды в кофейнях или салонах связи.

Напомним, законопроект, предусматривающий полный запрет оборота вейпов и жидкостей для них в России, уже разработали депутаты Госдумы. Документ предлагает запретить не только продажу, но и ввоз никотинового сырья, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также устройств для их потребления. Инициативу поддержал Минздрав. При этом глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявлял, что документ, вероятно, не получит поддержки из-за отрицательных отзывов правительства на аналогичные инициативы.

ЗАКС.Ру