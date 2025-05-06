Глава Вологодчины Филимонов хочет полностью запретить продажу вейпов в регионе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов намерен полностью запретить продажу вейпов на территории региона. Об этом он заявил в интервью РБК, опубликованном 6 мая.

"<…> нужно обязательно запретить продажу вейпов, курительных смесей, аромаингаляторов, никотинсодержащей продукции, — это факт. Не ограничить, а запретить", - приводит слова Филимонова издания.

По словам губернатора Вологодчины, регулировать работу магазинов с вейпами в области хотят по аналогии с уже действующей в регионе борьбой с алкомаркетами. Он подчеркнул, что пока что у субъектов РФ нет полномочий для установления собственных ограничений в сфере продажи табачной продукции и вейпов, как это было сделано с продажей алкоголя. В связи с этим Заксобрание Вологодской области направило в Госдуму законопроект, наделяющий регионы такими полномочиями.

"Мы добиваемся, чтобы полномочия по ограничению времени, дополнительному ограничению условий и мест розничной торговли табачной продукцией и вейпами, включая полный запрет на их продажу, передали в регионы", - заявил Филимонов в интервью.

Губернатор подчеркнул, что за неимением соответствующих полномочий правительство намерено "профилактировать" каждый отдельный магазин на наличие нарушений.

Напомним, что в Вологодской области с 1 марта действуют ограничения на продажу алкоголя. Согласно принятому в конце ноября закону, в будние дни алкоголь в розничных точках продажи можно будет приобрести только с 12:00 до 14:00. Данные условия не распространяются на выходные и праздничные дни, а также не действуют в общепитах. Как отмечают "Ведомости", из-за новых правил в регионе закрылось 220 алкомаркетов из 610, включая 144 точки федеральных сетей.

Вслед за Вологодчиной ужесточить условия продажи алкогольной продукции с начала весны решил и Ненецкий автономный округ. С 1 марта в регионе приобрести алкоголь в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, можно будет только с 17:00 до 18:00. Кроме того, был введен полный запрет на продажу такой продукции на разлив и навынос в "наливайках" и рюмочных.

Отметим, что начать регулировать работу "наливаек" собираются и в Петербурге. Соответствующий законопроект подготовил депутат городского Заксобрания Денис Четырбок. В соответствии с инициативой, предлагается запретить продажу спиртного в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, с 22:00 до 11:00, оставив такую возможность только для ресторанов. На заседании петербургского парламента 30 апреля законопроект был принят в первом чтении единогласно.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Георгия Филимонова