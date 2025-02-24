В Ненецком автономном округе ужесточат условия продажи алкоголя

Новые ограничения на реализацию алкоголя введут с 1 марта на территории Ненецкого автономного округа, сообщил 24 февраля губернатор региона Юрий Бездудный.

С начала весны в регионе вводится полный запрет на продажу алкоголя в торговых точках в многоквартирных домах, если вход для покупателей находится со стороны подъездов. В расположенных там же общепитах алкоголь можно будет приобрести только с 17:00 до 18:00. В остальных объектах общественного питания продажа будет осуществляться с 9:00 до 23:00. Также будет запрещена торговля алкогольными напитками на разлив и навынос в "наливайках" и рюмочных.

Бездудный добавил, что в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа был направлен законопроект, в соответствии с которым в регионе с 1 сентября 2025 года планируется ввести ограничение на время продажи алкоголя. Напитки крепостью выше 16,5% разрешат реализовывать в будние дни с 12:00 до 18:00, и с 11:00 до 20:00 в выходные и праздничные. Продукцию крепостью ниже 16,5 градусов предлагают продавать с 11:00 до 20:00 в будние дни и с 8:00 до 23:00 в остальные.

В Вологодской области с 1 марта продажа алкоголя в будние сократится до двух часов. Подобный закон приняло Законодательное собрания региона в конце ноября. Согласно ему, алкоголь в розничных точках продажи можно будет приобрести в будние дни только с 12:00 до 14:00. Данные ограничения не будут действовать в выходные и праздничные дни, а также не будут распространяться на заведения общепита.

Борьба властей разных уровней с алкоголем продолжается не первый год. В начале февраля 2025 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой о запрете продажи любого алкоголя лицам, не достигшим 21 года. В декабре 2024 года депутаты Заксобрания Петербурга Денис Четырбок ("Единая Россия") и Дмитрий Павлов ("Новые люди") подняли вопрос точек ночной торговли алкоголем в эфире программы "Партбюро" на телеканале "Санкт-Петербург". Тогда Четырбок допустил возможность запрета для заведений общепита на продажу спиртного навынос после 22:00.

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