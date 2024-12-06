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Новости 16:57

Четырбок допустил возможность запрета торговли спиртным навынос по ночам

фото ЗакС политика Четырбок допустил возможность запрета торговли спиртным навынос по ночам

Проблема так называемых "наливаек" остается актуальной для Петербурга, горожане жалуются на работу точек ночной торговли алкоголем, сообщили депутаты Заксобрания Денис Четырбок ("Единая Россия") и Дмитрий Павлов ("Новые люди") в эфире программы "Партбюро" на телеканале "Санкт-Петербург". В качестве меры борьбы с подобными заведениями единоросс допустил введение запрета для заведений общепита на продажу спиртного навынос после 22:00.

— Здесь есть несколько решений. Первое, это приравнять все-таки режим работы ресторанов и баров к тому режиму работы, который есть сейчас для магазинов, и после 22:00 в целом запретить реализацию алкогольной продукции, допустив возможность ее реализации только лишь для ее употребления в заведении общественного питания, то есть не допустив реализации алкогольной продукции навынос, — заявил Четырбок.

Также он высказал мнение о том, что площадь заведения, торгующего алкоголем в многоквартирном доме, особой роли не играет. "Квадратные метры не портят жизнь жильцам, потому что и на четырех квадратных метрах можно испортить жизнь большому многотысячнику", — отметил депутат и перечислил критерии, по которым планируется отбраковывать "наливайки". Это, в том числе, наличие посадочных мест, кухни для приготовления блюд, а также, по меньшей мере, двух уборных. Персонал в заведении должен быть официально трудоустроен, отметил спикер.

Напомним, в декабре 2020 года Заксобрание приняло исправленный закон "о наливайках", в котором условием для работы общепита в многоквартирных домах устанавливалось соблюдение определенного метража. Так, в "хрущевках" и "домах-кораблях" минимальная площадь зала обслуживания была установлена на отметке в 50 квадратных метров , в прочих зданиях — на отметке в 20 "квадратов". Инициатором проекта, в котором критерием выступал именно метраж, выступил Четырбок.

Депутат заявил, что возглавляемая им рабочая группа по "наливайкам" "не торопится с принятием решений". Одним из направлений для нее выступает подготовка запрета на деятельность точек общепита по двум лицензиям кряду, сообщил он. "Строго формально по федеральному закону работать по двум лицензиям — как магазин и как ресторан, и реализовывать алкогольную продукцию — нельзя, — поведал он. — Но на практике предприниматели находят выход из этого запрета путем оформления на разные лицензии обособленных помещений, хотя между собой они являются смежными по факту, но юридически это разные помещения".

Депутат Павлов, в свою очередь, отметил отсутствие "культуры пития" среди клиентов "наливаек" и отметил большое количество жалоб на подобные заведения. "Просто ему там [клиенту] пробку открывают и всё, человек берет эту бутылку алкоголя, выходит и распивает в ближайшем сквере. И это просто колоссальное количество жалоб. Здесь никакой культуры пития", — поделился соображениями парламентарий.

Представитель "Новых людей" сообщил о большом количестве "реальных предложений" касательно лицензирования точек общепита, которое должно помешать работе магазинов с двойными лицензиями. В целом же, по его мнению, альтернативой употреблению горячительных жидкостей может послужить культурный досуг в виде посещения музеев, театров или же занятия спортом. "К счастью, в Санкт-Петербурге с досугом все в порядке", — оптимистично высказался он.

С февраля в Петербурге действует рабочая группа по реализации федерального закона о "наливайках", принятого Государственной думой. Возглавляет рабочую группу Четырбок. В конце октября он заявлял об отсутствии планов сокращать время торговли алкоголем в городе.

Андрей Казарлыга, фото: телеканал "Санкт-Петербург" (скриншот трансляции)


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