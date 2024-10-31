Четырбок заявил об отсутствии планов сокращать время торговли спиртным

В Петербурге не планируется уменьшать время торговли алкоголем в магазинах, сообщил 31 октября глава бюджетно-финансового комитета Заксобрания Денис Четырбок. Вместо этого в городе следует бороться с "наливайками", отметил он.

"В свете появившихся новостей сообщаю, что в Законодательном собрании Санкт-Петербурга не рассматривается возможность сокращения времени продажи алкоголя в магазинах по опыту региональных коллег", — написал Четырбок в своем Telegram-канале.

Также он напомнил о том, что на последнем заседании рабочей группы по борьбе с "наливайками" было решено ограничить продажу спиртного в заведениях общепита с 22:00 до 11:00, то есть по аналогии с запретом на торговлю алкоголем в магазинах по ночам. При этом из-под действия ограничения предполагается вывести рестораны, уточнил Четырбок.

Депутат не уточнил, какие именно новости стали причиной его заявления. Ранее стало известно о том, что в Вологодской области время продажи алкоголя ограничили двумя часами в день.

Фото: ЗАКС.Ру