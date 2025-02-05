Бастрыкин предложил запретить лицам младше 21 года покупать алкоголь

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой о запрете продажи любого алкоголя лицам, не достигшим 21 года, сообщает ТАСС 5 февраля. По его мнению, это поможет предотвратить распространение алкоголизма среди молодежи.

"Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста", - заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК РФ.

Предложение Бастрыкина уже поддержали глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов и сенатор Андрей Клишас.

Это не первое предложение повысить допустимый возраст для покупки алкоголя. В сентябре 2024 года об обсуждении в Госдуме поднятия возрастного ценза до 21 года сообщал депутат Бийсултан Хамзаев ("Единая Россия"). В 2020 году Совет Федерации рекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи спиртного с 18 до 21 года. Минздрав также неоднократно выступал с предложением запретить продажу алкоголя до 21 года.

фото пресс-службы СК РФ