Для борьбы с вейпами Крупник предложил повысить их стоимость

В России следует увеличить стоимость вейпов в рамках борьбы с подобным явлением, заявил 26 февраля депутат Законодательного собрания Павел Крупник. Заявление прозвучало на круглом столе по вопросу запрета вейпов, организованном в пресс-центре газеты "АиФ Санкт-Петербург", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— На какой-то период надо, может быть, поднять стоимость [вейпов] настолько, чтобы она была дороже любых сигарет. Чтобы эти деньги на 95 % налог составлял, чтобы они уходили сразу на лечение. Ну какой смысл, государство само дает возможность травить детей, а потом выделяет на это бюджет? — высказался депутат.

В своем выступлении парламентарий раскритиковал позицию противников запрета вейпов, которые ссылаются на возможность урона экономике в подобной ситуации. По его мнению, вопросы экономики не важны в ситуации, когда речь идет о здоровье детей. Продавцов вейпов Крупник назвал "трутнями" и добавил, что в городе имеются вакантные рабочие места, на которые могли бы перейти торговцы. По его мнению, они могли бы пойти на завод, трудоустроиться сварщиками или водителями автобусов.

Ранее в Заксобрании создали рабочую группу для обсуждения вопроса о дальнейших ограничениях торговли вейпами в Петербурге, первое ее заседание состоялось месяц назад. Сейчас в городе запрещено продавать испарители несовершеннолетним, однако в перспективе возможны новые ограничения, включая полный запрет продаж. Ранее за подобное решение высказывались спикер ЗакСа Александр Бельский и глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок.

Идею о запрете вейпов в России ранее поддержал президент Владимир Путин. В ноябре Минфин подготовил поправки в уже внесенный законопроект, в соответствии с которыми регионы могут получить право самостоятельно устанавливать запреты торговли вейпами на своей территории. В случае принятия инициативы новые правила могут заработать с сентября 2026 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру