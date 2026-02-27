Спикер ЗакСа осмотрел строящийся храм у Пискаревского кладбища

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский побывал 27 февраля в строящемся храме Воскресения Христова у Пискаревского кладбища, о чем сообщил в своих социальных сетях. Рядом с церковью также планируют открыть историко-патриотический центр с воскресной школой и экспозицией об РПЦ в годы Великой Отечественной войны.

"Место неслучайное: новую святыню и мемориал будут связывать ровно 900 шагов — как 900 тяжелейших блокадных дней, пережитых Ленинградом. К возведению объекта приступили год назад, и всё идет по графику: уже считывается силуэт в византийском стиле", — поделился впечатлениями Бельский.

Спикер уточнил, что возведение храма идет на пожертвования от петербуржцев и организаций. Общестроительные работы планируют завершить до конца 2026 года. Бельский уточнил, что идею строительства высказывал еще патриарх Алексий II в 1990-х годах, при этом участок земли выбрали 10 лет назад, а облик объекта согласовали в прошлом году.

Андрей Казарлыга / Фото: Александр Бельский