Новости 28 декабря 2025, 16:57

Путин освободил чиновников от необходимости отчитываться о доходах

фото ЗакС политика

Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал закон, который разрешает госслужащим не сообщать о своих доходах и имуществе. Документ размещен на портале официального опубликования нормативных актов. Коррупционные риски власти собираются снижать с помощью ГИС "Посейдон", которая собирает данные об имуществе чиновников. 

Подача деклараций останется обязательной лишь в некоторых случаях: при поступлении на государственную службу, переходе на другую должность, а также если чиновником совершена сделка, сумма которой превышает трехлетний доход госслужащего.

Законопроект об отмене деклараций для чиновников приняли в Государственной думе 18 декабря. Неделю спустя документ поддержал Совет Федерации.

