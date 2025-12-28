Путин освободил чиновников от необходимости отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал закон, который разрешает госслужащим не сообщать о своих доходах и имуществе. Документ размещен на портале официального опубликования нормативных актов. Коррупционные риски власти собираются снижать с помощью ГИС "Посейдон", которая собирает данные об имуществе чиновников.

Подача деклараций останется обязательной лишь в некоторых случаях: при поступлении на государственную службу, переходе на другую должность, а также если чиновником совершена сделка, сумма которой превышает трехлетний доход госслужащего.

Законопроект об отмене деклараций для чиновников приняли в Государственной думе 18 декабря. Неделю спустя документ поддержал Совет Федерации.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру