Закон об отмене ежегодных деклараций чиновников принят в третьем чтении

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об отказе от ежегодной подачи чиновниками деклараций о доходах, об этом сообщила 18 декабря пресс-служба парламента. Инициатива поступила на рассмотрение депутатов неделей ранее.

Поправки внесены в ряд действующих законов. Документ предполагает автоматизацию контроля за денежными средствами и имуществом чиновников, сенаторов и депутатов, а также их близких. Следить за ними будут с помощью государственной системы противодействия коррупции "Посейдон", оперирующей данными ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра и иных ведомств.

"После вступления закона в силу чиновники не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, как это происходит сейчас", — отмечают в Госдуме.

Необходимость подачи деклараций при этом сохранится в ряде случаев. Речь идет о поступлении на службу, вступлении в должность, переводе или включении в кадровый резерв, а также при возникновении иных обстоятельств. В частности, отчитаться о доходах потребуют в случае покупки имущества, стоимость которого превышает трехлетний доход семьи госслужащего.

О внесении законопроекта в Госдуму стало известно 10 декабря. Соавтор инициативы глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал поданные предложения "переходом на более высокий уровень противодействия коррупции", позволяющими "уйти от архаичной системы контроля в марте-апреле каждого года".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру