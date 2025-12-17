Три депутата Госдумы заподозрены в проведении платных круглых столов

Государственная дума проводит служебное расследование по вопросу возможной торговли местами на круглых столах в парламенте, сообщили 17 декабря "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Под подозрением в подобных действиях оказались три парламентария. Это представители ЛДПР Андрей Свинцов и Каплан Панеш, а также Роза Черемис от "Новых людей".

Как заявили собеседники издания, о проведении расследования рассказал в среду спикер Думы Вячеслав Володин, это произошло на закрытой для журналистов части пленарного заседания. По словам председателя, продажей мест на круглых столах якобы мог заниматься помощник одного из депутатов, в отношении которого правоохранители организовали проверку. Говоря о самих парламентариях, он не исключил возможность лишения их мандатов.

"Спикер призвал фракции осудить коллег, в противном случае начнется процедура снятия полномочий с депутатов. Они подписывали заявки, заказывали пропуска и не контролировали это", — передают "Ведомости" слова своего собеседника.

Черемис заявила "Ведомостям", что не имеет отношения к торговле местами на круглых столах, дозвониться до Панеша изданию не удалось. Как передает "Коммерсантъ", о непричастности к подобным действиям заявил и Свинцов. При этом он заявил, что Володин имел в виду его помощника на общественных началах, который "время от времени приходил", но давно уволен.

Вопрос продажи мест на круглых столах подняла 15 декабря депутат Сардана Авксентьева ("Новые люди"). В своем telegram-канале она написала, что коммерческие структуры якобы занимаются в стенах Госдумы проведением платных мероприятий с участием депутатов. Также она заявила о намерении разобраться вместе с комиссией по регламенту в возможности подобных случаев.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру