Госдума разрешила использовать MAX при покупке алкоголя и сигарет

Депутаты Государственной думы разрешили 18 декабря использовать мессенджер MAX наравне с паспортом для подтверждения возраста при покупке ряда товаров и услуг, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Поправки в законодательство приняли сразу во втором и третьем чтениях.

Подтвердить возраст можно будет, в частности, при покупке алкогольной продукции, безалкогольных энергетиков, а также кальянов, табака и никотинсодержащей продукции. Также MAX можно будет использовать при участии в лотереях и при посещении зрелищных мероприятий.

Идентификация пользователя будет происходить при помощи цифрового ID, который можно создать в мессенджере при помощи портала Госуслуг. Получить ID получится только у совершеннолетних пользователей. Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявлял в своих соцсетях, что использование MAX при покупке товаров с возрастным ограничением будет удобным для граждан.

Принятый закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Госдума обязала управляющие компании перевести общедомовые чаты в MAX, закон об этом был принят сразу во втором и третьем чтениях. Сам мессенджер имеет статус национального, в России активно предпринимаются меры по популяризации его использования. Среди прочего, в начале декабря стало известно о планах отказаться от использования подтверждения по SMS при входе на портал Госуслуг. Вместо этого доступ к порталу собираются предоставлять через одноразовые коды в MAX.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру