Новости 24 декабря 2025, 14:09

Совфед одобрил отказ от подачи ежегодных деклараций

Члены Совета Федерации на пленарном заседании 24 декабря поддержали законопроекты об отказе от подачи чиновниками ежегодных деклараций, сообщил ТАСС. Следить за доходами и расходами служащих собираются иными методами.

Пакет законопроектов внесла ранее группа депутатов Госдумы и сенатор Владимир Булавин. Предполагается, что государственные и муниципальные служащие больше не должны будут подавать ежегодные декларации о доходах. Вместо этого отслеживать коррупционные риски будут с помощью ГИС "Посейдон".

В то же время в ряде случаев обязанность подавать декларации сохранится. Это потребуется при вступлении чиновника в должность, при переходе в другой государственный орган, при зачислении в федеральный кадровый резерв, после назначения на должность из особого перечня, а также в случае возникновения иных оснований для этого.

Соавтор законопроектов, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее назвал в своем Telegram-канале инициативы "переходом на более высокий уровень противодействия коррупции". Своим мнением он поделился двумя неделями ранее, в день внесения законопроектов в Госдуму. На рассмотрение проектов в трех чтениях парламентариям потребовалось немногим больше недели с этого момента.

