Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 27 февраля 2026, 12:21

Депутат МО "Кронверкское" Михайлов возглавил совет первичек ЕР в Петербурге

фото ЗакС политика Депутат МО "Кронверкское" Михайлов возглавил совет первичек ЕР в Петербурге

Новым руководителем регионального совета первичных отделений "Единой России" в Петербурге стал депутат муниципального совета МО "Кронверкское" Александр Михайлов. Решение принято на заседании совета первичек, в котором принимал участие руководитель исполкома петербургского отделения партии Александр Серавин. 

Михайлов избрался в совет МО "Кронверкское" от "Единой России" в сентябре 2024 года, на момент выборов он занимал должность в подростково-молодежном центре "Петроградский". Позже муниципал занял должность секретаря первичного отделения партии в МО "Кронверкское".

Также на заседании совета единороссы обсудили вопросы, связанные с организацией работы первичек и местных отделений партий. Кроме того, на заседании зашла речь о "политических" задачах на 2026 год. 

Осенью 2025 года депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил первичное отделение партии "Единая Россия" в МО "Дворцовый округ". Его коллега Михаил Романов стал главой первичного отделения партии в МО "Рыбацкое" в конце 2025 года. 

Екатерина Гусева / Фото: ЕР


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Михайлов Александр Андреевич
Упоминаемые персоны
Михайлов Александр Андреевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама