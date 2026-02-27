Депутат МО "Кронверкское" Михайлов возглавил совет первичек ЕР в Петербурге

Новым руководителем регионального совета первичных отделений "Единой России" в Петербурге стал депутат муниципального совета МО "Кронверкское" Александр Михайлов. Решение принято на заседании совета первичек, в котором принимал участие руководитель исполкома петербургского отделения партии Александр Серавин.

Михайлов избрался в совет МО "Кронверкское" от "Единой России" в сентябре 2024 года, на момент выборов он занимал должность в подростково-молодежном центре "Петроградский". Позже муниципал занял должность секретаря первичного отделения партии в МО "Кронверкское".

Также на заседании совета единороссы обсудили вопросы, связанные с организацией работы первичек и местных отделений партий. Кроме того, на заседании зашла речь о "политических" задачах на 2026 год.

Осенью 2025 года депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил первичное отделение партии "Единая Россия" в МО "Дворцовый округ". Его коллега Михаил Романов стал главой первичного отделения партии в МО "Рыбацкое" в конце 2025 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЕР