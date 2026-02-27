Зампред "Газпром нефти" Джалябов задержан по подозрению в получении взятки

В Петербурге 27 февраля задержан заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Его подозревают в двух эпизодах получения взятки на сумму более 29 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержан зампредседателя правления "Газпром нефти" Джалябов", - сообщает источник информагентства.

Следствие считает, что в 2020-2021 годах Джалябов мог получить от руководителей подрядных организаций две взятки в особо крупном размере. Размер одной из них якобы составил около 28 млн рублей. По версии следствия, на эти средства Джалябов приобрел квартиру в Сочи в жилом комплексе "Актер Гэлакси". Вторую взятку Джалябов мог получить в виде катера стоимостью более 1,7 млн рублей.

По данным ТАСС, в указанный период Джалябов возглавлял филиал "Газпром инвест Надым". Следствие полагает, что за денежное вознаграждение он подписывал акты о приеме фактически не выполненных работ по крупным строительным контрактам, помогал подрядчикам избежать штрафов и неустоек за срыв сроков сдачи работ.

Следственные действия в отношении Джалябова пройдут в Москве, где решится вопрос об избрании меры пресечения. По данным ТАСС, сейчас он доставлен в Москву и отправлен в изолятор временного содержания. Санкция вменяемой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Днем ранее Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-руководителя музейно-храмового комплекса в Кронштадте Евгения Григорькина. Его подозревают в двух эпизода получении взятки в особо крупном в размере на общую сумму 19,8 млн рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру