Петербургская прокуратура отменила дело против матери погибшего ребенка

Прокуратура Петербурга 26 февраля отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Тифитулиной, матери ребенка, пропавшего в Горелово в конце января. О решении прокуратуры сообщил юрист Никита Сорокин в своих соцсетях. Меньше недели назад она попала под следствие. Следком возбудил дело по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).

"Сегодня прокуратура приняла решение об отмене решения о возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Тифитулиной по 156 УК РФ. Мы надеемся, что и в будущем данных действий не будет и Александр Иванович [Бастрыкин, председатель Следственного комитета], обратив внимание на показания детей, поймет, что состава преступления в действиях матери нет", - написал юрист в своих соцсетях.

По словам Сорокина, уголовное дело возбуждали для тщательной проверки ситуации. Напомним, после гибели несовершеннолетнего стало известно, что он жил в многодетной семье. В девять лет ребенок не посещал школу и подрабатывал мойкой автомобилей.

После трагедии Следственный комитет возбудил дело о халатности в отношении представителей образовательного учреждения и учреждения социального обслуживания. На днях в Смольном задумались о реформе системы социального обслуживания в Красносельском районе.

Девятилетний ребенок пропал в конце января. Волонтеры искали его несколько дней. Позже силовики задержали причастного к исчезновению. Он признался в убийстве и показал следователям, где оставил тело ребенка. Сейчас он находится в СИЗО.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру