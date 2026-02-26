Разумишкин предложил применять БПЛА для борьбы с экскурсиями по крышам

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин высказал мнение, что предотвращать нелегальные экскурсии по крышам можно с помощью беспилотников, рассказала "Фонтанка" 26 февраля. Чиновник предложил эту идею во время обсуждения итогов работы Государственной административно-технической инспекции за 2025 год.

По мнению Разумишкина, люди, которые незаконно пробираются на крыши, ломают замки и портят кровлю. Неполадки вынуждены устранять городские власти.

"Сколько бюджет получает? А сколько тратит — самое главное? И какой репутационный риск несет? А БПЛА помогут дополнительно. Здесь очень много инструментов, которые могут быть использованы", - обратил внимание вице-губернатор.

Чиновник также подчеркнул, что, несмотря на ограничения в использовании БПЛА, нужно прибегать к этой технологии всегда, когда есть возможность. Отметим, последние годы в Петербурге запрещено использовать беспилотники. Однако органы власти имеют право запустить БПЛА для государственных нужд по согласованию с профильными ведомствами.

В российском законодательстве нет отдельной статьи, предусматривающей наказание за нелегальные прогулки по крышам. Однако правоохранительные органы привлекают организаторов экскурсий по статьям о мелком хулиганстве, незаконной предпринимательской деятельности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и прочим. В 2018 году депутаты Заксобрания Петербурга хотели принять закон об ответственности для организаторов экскурсий по крышам, но законопроект не утвердили.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру