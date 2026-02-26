Шахматный турнир на приз Горизбиркома начнется 2 марта

В Петербурге 2 марта стартует третий региональный турнир по шахматам на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Как и в прошлые годы, мероприятие пройдет под девизом "Шахматы и выборы – честное соревнование на открытой доске". Ожидается, что в состязании примут участие свыше тысячи шахматистов. Присоединиться к турниру смогут все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Подать заявку можно на сайте Горизбиркома.

Соревнования в категории "Личное первенство" начнутся во всех районах Петербурга 2 марта. Финал состоится через месяц, 4 апреля, в музейно-выставочном центре "Россия – Моя история". Победителей среди студенческих команд из Петербурга и Ленинградской области в категории "Командное первенство" определят на состязании 2 апреля на той же площадке.

Традиционно в роли организаторов турнира выступают Санкт-Петербургская избирательная комиссия и РОО "Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга". Соглашение о сотрудничестве между избиркомом и федерацией подписано еще летом 2023 года. Впервые мероприятие пройдет при поддержке комитета по физической культуре и спорту. Так, грядущие соревнования получат статус физкультурного мероприятия, а не досугового, как это было ранее.

"У шахмат и избирательного процесса очень много общего. И то, и другое представляет собой честное соревнование на открытой доске, где честность и открытость являются фундаментальными принципами, которые помогают достичь справедливых результатов", – рассказали организаторы турнира.

С учетом мнения шахматистов, регламент состязания претерпел некоторые изменения. Теперь от каждого района в финальный этап отберут по пять участников. В прошлые годы от района на финал проходили трое. В Горизбиркоме рассказывали, что корректировка связана с предложением петербургской федерации шахмат и повышенным интересом со стороны участников.

Отметим, в прошлом году финалистам турнира качестве приза вручили различную электронику: умные часы, колонки и другие гаджеты. Победителю достался ноутбук. Также каждый шахматист получил диплом участника.