Муниципал 26 февраля 2026, 11:55

Тихоненко позвал жителей Владимирского округа поиграть в лото

фото ЗакС политика Тихоненко позвал жителей Владимирского округа поиграть в лото

В МО "Владимирский округ" организуют проведение игры в лото для местных жителей, рассказал глава округа Денис Тихоненко в своих социальных сетях 25 февраля. Мероприятие состоится в помещении муниципалитета в воскресенье, 1 марта. В дальнейшем муниципалы собираются устраивать и иные досуговые мероприятия.

— Нам часто задают вопрос: а нельзя ли организовать какие-то досуговые мероприятия в выходные дни. Ну и мы решили начать с лото, поэтому 1 марта в 13:00 я вас всех приглашаю прийти в муниципалитет. <...> На первом этаже мы проведем первую муниципальную игру в лото, — обратился Тихоненко к жителям и призвал заранее регистрироваться.

На мероприятии планируют также обсудить, какие виды досуга могли бы быть интересны жителям округа. Кроме того, как уточнил глава округа, участники игры в лото получат карты регистрации на фестиваль "Владимирский LIVE" с первой пометкой участника. Другие отметки будут выдавать за участие в последующих событиях, организуемых муниципалитетом. Тем, кто наберет по пять отметок ко времени проведения фестиваля, Тихоненко пообещал некие подарки.

Предыдущий фестиваль "Владимирский LIVE" состоялся в округе 5-7 сентября 2025 года. По оценкам Тихоненко, его посетили более трех тысяч человек.

Андрей Казарлыга / Фото: Денис Тихоненко (скриншот видео)


