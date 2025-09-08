Фестиваль "Владимирский LIVE" посетили свыше трех тысяч человек

Гостями фестиваля "Владимирский LIVE"в 2025 года стали более трех тысяч человек, поделился оценкой с ЗАКС.Ру глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко 8 сентября. По его словам, за одно только воскресенье мероприятие посетили 1,5-2 тысячи участников.

"Нам удалось еще немного поднять уровень относительно прошлого года", — прибавил Тихоненко к сказанному.

Также Тихоненко отметил, что фестиваль можно было посмотреть онлайн, для этого организовали прямую трансляцию. По подсчетам муниципала, количество зрителей трансляции составило около трех тысяч человек.

Фестиваль состоялся на территории "Владимирского округа", он продлился в течение трех дней с 5 по 7 сентября. В рамках фестиваля устраивали экскурсии и проводили спектакли, а также организовали выступления музыкантов. В воскресенье в Джазовом сквере состоялся концерт с участием групп "Калинов мост", "МультFильмы", "Олоvо", The Maya Secret и "Плейлист Венкова", а также Ленинградского диксиленда.

Конкурс на организацию фестиваля муниципалы объявили в конце июля. Подрядчику были готовы заплатить до 4,2 млн рублей, по итогам конкурсных процедур стоимость удалось уменьшить до 3,7 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: МО "Владимирский округ"