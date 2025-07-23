На проведение фестиваля во Владимирском округе потратят до 4,2 млн рублей

Местная администрация МО "Владимирский округ" объявила 23 июля конкурс на организацию и проведение в 2025 году фестиваля "Владимирский Live. Территория культуры", следует из информации на портале госзакупок. Потратить на трехдневное мероприятие муниципалы готовы до 4,2 млн рублей.

Фестиваль состоится в уже четвертый по счету раз, он будет приурочен к празднованию Дня Владимирского округа. Как ранее сообщал в своем telegram-канале глава МО Денис Тихоненко, мероприятие продлится с 5 по 7 сентября.

Согласно документации к закупке, в первый день фестиваля ожидается выступление коллектива из не менее чем 10 человек, работающего в жанре народной песни. Также исполнитель контракта должен будет организовать показ мультфильмов на глухой стене одного из домов округа и предоставить специалиста по аквагриму.

В последний день фестиваля ожидается пятичасовой концерт в Джазовом сквере на Загородном проспекте, 38. Заказчик хочет видеть на сцене четыре группы, играющие в жанре рок, а также музыкальный джазовый коллектив. Все они должны иметь опыт выступлений на крупных фестивалях, а рок-группы к тому же ротироваться на радио. Выступать им предстоит на сцене с крышей, смонтированной исполнителем контракта. Здесь же, в сквере, установят фотобудку и проведут два мастер-класса.

Отметим, что в 2024 году организация фестиваля также обошлась округу в 4,2 млн рублей, контракт тогда заключили с ООО "Бизнес класс". В 2023 году на те же цели потратили 2,7 млн рублей, тогда исполнителем контракта стало ООО "Майндмайс".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру