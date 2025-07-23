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Муниципал 23 июля 2025, 19:59

На проведение фестиваля во Владимирском округе потратят до 4,2 млн рублей

фото ЗакС политика На проведение фестиваля во Владимирском округе потратят до 4,2 млн рублей

Местная администрация МО "Владимирский округ" объявила 23 июля конкурс на организацию и проведение в 2025 году фестиваля "Владимирский Live. Территория культуры", следует из информации на портале госзакупок. Потратить на трехдневное мероприятие муниципалы готовы до 4,2 млн рублей.

Фестиваль состоится в уже четвертый по счету раз, он будет приурочен к празднованию Дня Владимирского округа. Как ранее сообщал в своем telegram-канале глава МО Денис Тихоненко, мероприятие продлится с 5 по 7 сентября.

Согласно документации к закупке, в первый день фестиваля ожидается выступление коллектива из не менее чем 10 человек, работающего в жанре народной песни. Также исполнитель контракта должен будет организовать показ мультфильмов на глухой стене одного из домов округа и предоставить специалиста по аквагриму.

В последний день фестиваля ожидается пятичасовой концерт в Джазовом сквере на Загородном проспекте, 38. Заказчик хочет видеть на сцене четыре группы, играющие в жанре рок, а также музыкальный джазовый коллектив. Все они должны иметь опыт выступлений на крупных фестивалях, а рок-группы к тому же ротироваться на радио. Выступать им предстоит на сцене с крышей, смонтированной исполнителем контракта. Здесь же, в сквере, установят фотобудку и проведут два мастер-класса.

Отметим, что в 2024 году организация фестиваля также обошлась округу в 4,2 млн рублей, контракт тогда заключили с ООО "Бизнес класс". В 2023 году на те же цели потратили 2,7 млн рублей, тогда исполнителем контракта стало ООО "Майндмайс".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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