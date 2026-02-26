В Петербурге откроют площадку для изготовления автомобилей Jeland

Петербургский холдинг "АГР" готовит производственную площадку для производства машин под российским брендом Jeland, пишет 26 февраля "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу предприятия. Автомобили будут выпускать совместно с китайской компанией Dafetoo на базе завода в Шушарах.

На производственной площадке завершили техническое перевооружение и установили необходимое оборудование. Работы проделали менее чем за восемь месяцев. Планируется, что на новой площадке можно будет изготавливать до ста тысяч автомобилей в год.

Автомобили Jeland — не первый общий проект холдинга "АГР" и компании Dafetoo. В феврале пресс-служба предприятия заявила о скором старте производства автомобилей под новым брендом — Tenet Plus.

Сейчас на производственных площадках "АГР" выпускаются автомобили марок Solaris, Tenet, Omoda и Jaecoo. По данным холдинга, машины новой марки Jeland разработаны специально для езды в непростых условиях российского климата.

Автомобильный завод в Шушарах ранее принадлежал гиганту General Motors. В 2020 году его выкупил корейский концерн Hyundai, который после начала специальный военной операции прекратил работу в России. В начале 2024 владельцем завода стала компания "Арт-Финанс", входящая в состав "АГР" холдинга.

