ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 февраля 2026, 18:23

"АГР Холдинг" начнет выпускать автомобили бренда Tenet Plus в Петербурге

фото ЗакС политика "АГР Холдинг" начнет выпускать автомобили бренда Tenet Plus в Петербурге

В Петербурге "АГР Холдинг" и китайская компания Dafetoo будут выпускать машины под новым брендом Tenet Plus, рассказали в пресс-службе холдинга 10 февраля. Новый бренд станет дочерним подразделением уже известной в России марки Chery. Старт производства запланирован на первую половину 2026 года. 

Tenet Plus будет отличаться от уже существующего бренда Tenet (без Plus) большей приспособленностью к российским реалиям. "Такой подход обеспечит уверенную и комфортную эксплуатацию автомобиля в различных климатических и дорожных условиях",- утверждает пресс-служба "АГР Холдинга".

Ранее "АГР Холдинг" и Dafetoo изготавливали в Петербурге автомобили брендов Tenet и Jeland. Начало производства Tenet пришлось на август 2025 года - новый автобренд вошёл в список 15-ти марок в Петербурге, которым удалось преодолеть отметку в 100 зарегистрированных автомобилей в течение месяца после старта продаж.

"АГР Холдинг" владеет двумя производственными площадками в Петербурге - в Каменке и в Шушарах. Сейчас предприятие производит автомобили марок Solaris, Tenet, Omoda и Jaecoo. 

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама