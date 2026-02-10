"АГР Холдинг" начнет выпускать автомобили бренда Tenet Plus в Петербурге

В Петербурге "АГР Холдинг" и китайская компания Dafetoo будут выпускать машины под новым брендом Tenet Plus, рассказали в пресс-службе холдинга 10 февраля. Новый бренд станет дочерним подразделением уже известной в России марки Chery. Старт производства запланирован на первую половину 2026 года.

Tenet Plus будет отличаться от уже существующего бренда Tenet (без Plus) большей приспособленностью к российским реалиям. "Такой подход обеспечит уверенную и комфортную эксплуатацию автомобиля в различных климатических и дорожных условиях",- утверждает пресс-служба "АГР Холдинга".

Ранее "АГР Холдинг" и Dafetoo изготавливали в Петербурге автомобили брендов Tenet и Jeland. Начало производства Tenet пришлось на август 2025 года - новый автобренд вошёл в список 15-ти марок в Петербурге, которым удалось преодолеть отметку в 100 зарегистрированных автомобилей в течение месяца после старта продаж.

"АГР Холдинг" владеет двумя производственными площадками в Петербурге - в Каменке и в Шушарах. Сейчас предприятие производит автомобили марок Solaris, Tenet, Omoda и Jaecoo.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный