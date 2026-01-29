Горизбирком весной проведет традиционный шахматный турнир

Члены Горизбиркома утвердили решение о проведении третьего городского шахматного турнира на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Как и в прошлые годы мероприятие пройдет под девизом "Шахматы и выборы – честное соревнование на открытой доске". Соревнования организованы совместно со Спортивной федерацией шахмат Санкт-Петербурга и комитетом по физической культуре и спорту. Комитет присоединиться к мероприятию впервые. Еще о намерениях присоединиться к турниру заявляли в Российском военно-историческом обществе.

– Это уже будет не досуговое, а физкультурное мероприятие, которое включено в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2026 год, – объявил член комиссии с правом решающего голоса Валерий Николаев.

Имена победителей турнира определят в первых числах апреля на площадке исторического парка "Россия – Моя история". Также в 2026 году некоторые изменения потерпит регламент проведения игр. Например, от каждого района в финальный этап пройдут пять участников, а не три, как это было в прошлые годы. Как пояснил Николаев, перемены обусловлены предложением федерацией шахмат и "накалом страстей" при определении победителей.

– Мне кажется, эту традицию надо продолжать. Тем более, действительно много общего у шахмат и выборов, поэтому, с учетом того, что у нас есть время в рамках подготовки к выборной кампании это провести, весна - наверное, самое правильное время, – добавил председатель комиссии Максим Мейксин.

Соглашение о сотрудничестве между избирательной комиссией и Спортивной федерацией шахмат подписали летом 2023 года с целью популяризации шахмат среди горожан и повышения правовой культуры. Так, на турнире в 2025 году участие приняли свыше тысячи человек.

Константин Леньков / Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия