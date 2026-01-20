Маргарита Сахартова огорчена последними играми баскетбольного "Зенита"

Глава аппарата вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова Маргарита Сахартова, активная болельщица баскетбольного "Зенита", рассказала ЗАКС.Ру, что не впечатлена последними выступлениями петербургской команды. В частности, игру с "Нижним Новгородом" 14 января, которая закончилась победой гостей, она назвала "грустной". Сегодня, 20 января, клуб объявил о решении совета директоров отстранить главного тренера Александра Секулича от должности.

– Не берусь комментировать отстранение, менеджменту виднее, но, конечно, игра [c "Нижним Новгородом"] грустная - в обороне провал, дома проигрывать в 10 очков - так себе. С "Локо" не смотрела, но, видимо, было примерно так же, – рассказала Сахартова.

Краснодарская команда "Локомотив-Кубань" 18 января обыграла "Зенит" со счетом 95:85. Это стало вторым поражением подряд для клуба из Северной столицы.

Словенец Секулич возглавил тренерский штаб "Зенита" летом 2025 года. В должности он продержался около полугода. Теперь временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Учайкин. Ему предстоит готовить команду к игре против МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ, которая пройдет 7 февраля в КСК "Арена" на Крестовском острове.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру