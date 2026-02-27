ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 27 февраля 2026, 14:47

Бельский поздравил тренера "Зенита" Семака с юбилеем

фото ЗакС политика Бельский поздравил тренера "Зенита" Семака с юбилеем

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 27 февраля поздравил главного тренера "Зенита" Сергея Семака с 50-летием в своих социальных сетях. Председатель назвал наставника петербургского клуба "настоящим джентльменом в мире футбола".

"5:0 в пользу Семака! <...> "Зенит" - чемпион! И в этом большая заслуга Сергея Семака", - написал Бельский.

Он отметил, что наставник "Зенита" сохранил репутацию и стиль как в карьере игрока, так и на тренерском посту. По словам спикера, значительная часть успехов петербургского клуба связана именно с работой Семака. Бельский также надеется, что футболисты "Зенита" преподнесут тренеру подарок в мае, выиграв чемпионат.

Также с юбилеем Семака поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он позвонил тренеру "Зенита" по телефону. 

Сергей Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. До этого он играл в "Зените", став единственным в истории России спортсменом, который победил в чемпионате с одним и тем же клубом и в качестве игрока, и в качестве главного тренера.  

Бельский регулярно комментирует футбольные события, ведет канал, посвященный этому спорту и занимает пост президента Федерации футбола Петербурга. Он является болельщиком "Зенита" и неоднократно высказывался в поддержку клуба. В середине февраля Бельский получил медаль за популяризацию и активное продвижение ценностей физической культуры и развитие футбола.

Екатерина Гусева / Фото: Заксобрание Петербурга


