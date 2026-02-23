Депутат МО "Северный" Васильев: Неинтересно наблюдать за стероидными норвежцами

Олимпийский чемпион, депутат МО "Северный" Дмитрий Васильев в большом интервью изданию "Фонтанка" рассказал о своем отношении к прошедшей Олимпиаде. В беседе с журналистами он раскритиковал практику применения допинга по показаниям врачей, а также понадеялся, что российских атлетов допустят к играм в 2028 в Лос-Анджелесе в качестве полноправных представителей России. Сами игры Васильев практически не смотрел, за исключением некоторых дисциплин.

– Посмотрел несколько стартов – только там, где выступали наши спортсмены. Остальное нет. Биатлон вообще не смотрел. Мне неинтересно наблюдать за стероидными норвежцами и им подобными. Зачем? Когда наши будут участвовать, тогда и сравнивать их с ведущими биатлонистами будет смысл. А сейчас… Хотелось бы, чтобы та же Кирсти Ковентри [глава Международного олимпийского комитета] поставила вопрос об отмене этих пресловутых терапевтических исключений, – рассказал Васильев.

Муниципал считает, что подобные разрешения на прием допинга являются "мошенничеством", а действия норвежских спортсменов назвал "уловкой". Также Васильев не готов назвать норвежца Йоханнеса Клебо, завоевавшего на этих играх свою одиннадцатую золотую медаль, легендарным спортсменом, так как среди его соперников не оказалось россиян.

Васильев надеется, что в ближайшее время на конгрессе МОК руководство комитета выдвинет на обсуждение вопрос о возвращении российских спортсменов.

– Я рассчитываю, что на ближайшем конгрессе Кирсти Ковентри призовет федерации вернуть наших спортсменов к международным стартам. Если так и произойдёт, то через два года наши спортсмены на Олимпиаде должны быть уже с гимном, с флагом, в национальной экипировке — полноценно, без каких-либо ограничений, – добавил он.

Биатлонист Дмитрий Васильев в своей спортивной карьере дважды получал "золото" на Олимпийских играх: в Сараево в 1984 году и в Калгари в 1988 году. Обе медали – на эстафете 4 х 7,5 км. С 2019 года является депутатом МО "Северный". Впервые избрался в качестве самовыдвиженца, а в 2024 году – от "Единой России".

Константин Леньков / Фото: МО "Северный"