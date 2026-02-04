Спикер Бельский про Олимпийские игры: Шорт-трек будем смотреть обязательно

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский рассказал ЗАКС.Ру, что будет следить за ходом Олимпийских игр. Открытие состоится уже в эту пятницу, 6 февраля, в Милане. Председатель парламента отметил, что с особым интересом будет наблюдать за шорт-треком.

– Будем [следить за Олимпийскими играми], конечно. Тем более, что наши представители поехали. Мы их туда проводили. Шорт-трек будем смотреть обязательно, – сказал Бельский.

Отметим, в дисциплине шорт-трек выступит петербуржец Иван Посашков. Он стал одним из 13 граждан России, которые смогли отобраться для участия в Олимпийских играх. Россияне на соревнованиях будут выступать под нейтральным флагом. Посашков — сын бывшего депутата МО "Финляндский округ" Михаила Посашкова, который сейчас работает в аппарате вице-спикера Заксобрания Николая Бондаренко.



Выступления Посашкова запланированы на 10 и 14 февраля.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру