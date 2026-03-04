Глава МО "Полюстрово" разгромил председателя ТИК № 4 в шахматы

На отборочном этапе шахматного турнира в Красногвардейском районе, организованном городским избиркомом, 3 марта схлестнулись глава МО "Полюстрово" Андрей Жабрев и председатель территориальной избирательной комиссии № 4 Ильдар Зарипов. В ожесточенной битве победу одержал представитель муниципального сообщества. За поединком наблюдал корреспондент ЗАКС.Ру.

Сложности у Жабрева и Зарипова начались сразу после того, как игроки заняли свои места за шахматной доской. Жабрев, непредусмотрительно выбрав стул, настаивал на своем желании играть черными фигурами. Он то и дело порывался развернуть доску, но заранее расставленные фигуры предательски начинали шататься из-за тряски. Не желая рисковать, игроки решили оставить все как есть. Следом шахматисты около минуты пытались запустить отсчет на шахматных часах. Организаторы даже ринулись оперативно искать замену, но через время таймер на цифровом табло все же показал активность.

Жабрев демонстрировал зрителям (другие шахматисты таким вниманием со стороны собравшихся похвастаться не могли) быструю игру, в то время как его оппонент тщательно продумывал свои действия и тратил на ход куда больше времени. Вероятно, на последнем сказалось присутствие в зале начальства – перед началом турнира глава Горизбиркома Максим Мейксин напомнил участникам о важности стратегического мышления. Впрочем, события на шахматной доске развивались в пользу Жабрева.

Сама игра давалась участникам непросто. То и дело Жабрев и Зарипов забывали после хода нажать на часы, тратя ограниченные по регламенту секунды. Забывали и расположение фигур на доске. Например, Жабрев, держа в руках "коня", так и не решил, в какую сторону повернуть "Г". Поставив фигуру на исходную, как ему казалось, позицию, внимательный зритель поправил муниципала. Жабреву пришлось переместить "коня" на правильную клетку. Количество фигур на доске сокращалось, а время на часах подошло к концу. Останавливать партию не стали. Все ждали мат, который так и не наступил.

К концу игры Зарипов и Жабрев оказались единственными в зале. Остальные игроки уже закончили свои партии (в этот день в турнире принимали участие порядка 120 человек). На доске у Жабрева оставались король, ладья и одна пешка. У Зарипова – почти тот же набор, но на одну пешку больше. Несмотря на численное преимущество, белый флаг поднял глава ТИК. Он протянул руку Жабреву, признав его превосходство. Муниципал торжествовал победу.

Турнир по шахматам на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии продлится месяц. Финал личного первенства состоится 4 апреля в музейном комплексе "Россия - Моя история".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру