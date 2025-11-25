Бельский выступил на партийном форуме "Выбор сильных"

Председатель Законодательного собрания, президент Федерации футбола Петербурга Александр Бельский 25 ноября принял участие в спортивном форуме "Выбор сильных" в Москве. Мероприятие прошло в преддверии дня рождения партии "Единая Россия", членом которой является глава петербургского парламента. По его словам, форум объединил около 300 специалистов, отвечающих за развитие единоборств в регионах.

Глава ЗакСа добавил, что на сегодняшний день 79 тысяч человек занимаются единоборствами в Петербурге. Также в городе действуют 27 аккредитованных федераций, 35 школ спортивного резерва и 168 школьных спортивных клуба. За два года спортивные звания и разряды присвоили 2 370 человек. При этом финансирование спорта и физкультуры в Петербурге достигло порядка 196 млн рублей, заключил председатель парламента.

В пленарной сессии форума приняли участие первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта Михаил Дегтярев, глава ДНР Денис Пушилин, сенатор Александр Карелин и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Как отметил спикер ЗакСа, на форуме обсудили меры государственной поддержки боевых искусств, развитие спортивной инфраструктуры, подготовку тренеров и сотрудничество с вузами и студенческими играми. Он добавил, что интерес к единоборствам в России растет. По этой причине перед профильным структурами стоит задача обеспечить подготовку специалистов и доступность спортивных залов, заключил Бельский.

Особой гордостью Петербурга Бельский считает XIV Фестиваль единоборств имени Владимира Соловьева, в котором примут участие почти 4 тысячи спортсменов, 25 тысяч зрителей. Также на турнире пройдут различные выставки, мастер-классы и образовательная программа. Ежегодное соревнование проводится с 2012 года и является одним из крупнейших спортивных мероприятий города. Проводит состязания сын Соловьева — депутат ЗакСа Антон Соловьев. Он, как и его отец, профессионально занимается единоборствами. К слову, Соловьев присутствовал на форуме вместе с Бельским.

"Единая Россия" была образована 1 декабря 2001. В этом году партии исполняется 24 года. По информации на июль 2025 года, в "Единой России" состоят 2,6 млн человек и еще 900 тысяч являются ее сторонниками.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру