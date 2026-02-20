В отношении матери убитого 9-летнего мальчика возбудили дело

Мать убитого 9-летнего мальчика стала фигуранткой уголовного дела, сообщила 20 февраля "Фонтанка" со ссылкой на свой источник. По информации издания, дело возбуждено по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Максимальное наказание по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию предусматривает до трех лет лишения свободы. В ближайшее время суду предстоит рассмотреть вопрос о мере пресечения. По предварительным данным, следствие намерено ходатайствовать о запрете определенных действий.

Ранее из-за убийства мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников образовательного учреждения и учреждения социального обслуживания Красносельского района. Сама трагедия произошла в январе. По версии следствия, житель Ленобласти Петр Жилкин посадил в свой автомобиль несовершеннолетнего и ударил ребенка по голове. От полученных травм мальчик скончался. В настоящее время Жилкин находится в следственном изоляторе, его обвиняют по статье об убийстве.

Екатерина Гусева