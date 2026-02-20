Смольный оставит без изменений запретную для электросамокатов зону

Власти Петербурга не планируют расширять границы запретной для парковки электросамокатов зоны в центре города, сообщили в комитете по транспорту в ответ на запрос издания "Деловой Петербург". Ограничения сохранятся на территории четырех центральных районов и не распространятся на другие зоны.

Речь идет о запрете на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. При этом передвигаться на электросамокатах в центре по-прежнему будет разрешено, а оставлять их можно будет на 40 специально обозначенных парковках.

Запрет на размещение СИМ центральной части Петербурга действует с 1 августа 2024 года. Тогда в Смольном объясняли меру необходимостью упорядочить парковку и устранить помехи для пешеходов, возникшие из-за хаотично оставленных самокатов на тротуарах.

Помимо центральных районов, запрет парковки действует по более чем 70 адресам в Петербурге, в том числе на мостах и на территориях и зданиях образовательных учреждений.

В преддверии сезона 2026 года городские власти намерены заключить новое соглашение с кикшеринговыми компаниями. По информации "Делового Петербурга", серьезных изменений в документе пока не предполагается, стороны продолжают консультации. Электронную версию соглашения планируется опубликовать на официальном сайте ведомства.

В ноябре 2025 года региональным властям рекомендовали не вводить запреты на использование электросамокатов и других СИМ. Вместо полного запрета регионам предложили рассмотреть альтернативные меры по контролю и повышению безопасности дорожного движения. Например, поддержать развитие сервисов аренды электросамокатов и создать специальные парковки.

