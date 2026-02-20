КСП проверит бюджетные траты в поселке Солнечное

Сотрудники Контрольно-счетной палаты приступили к проверке расходования бюджетных средств в МО "Поселок Солнечное", сообщили 20 февраля в ведомстве. Ревизия охватит период с 2024 года по истекшую часть 2026 года.

Общая сумма расходов муниципального бюджета за описываемый период превысила 116 млн рублей. Объектами проверки выступают муниципальный совет и местная администрация МО.

"Целью контрольного мероприятия является оценка законности, эффективности и целевого использования органами местного самоуправления средств местного и городского бюджета, а также муниципальной и государственной собственности", — уточнили в КСП.

Ревизоры оценят соблюдение законодательства при формировании и исполнении местного бюджета, при ведении бухгалтерского учета, при распоряжении муниципальной собственностью и при проведении муниципальных закупок. Также они оценят эффективность принятых мер по ранее выявленным нарушениям.

Ранее КСП сообщила о начале проверки в отношении городского комитета по физической культуре и спорту, а также ряда спортивных учреждений Петербурга. К самому комитету претензий нет, отмечали в пресс-службе Палаты. В то же время проверка уже показала возможность нарушений в одном из его подведов.

Андрей Казарлыга / Фото: КСП