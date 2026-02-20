ФСБ предупредила об учениях в Пулково

В аэропорту Пулково в конце февраля состоятся антитеррористические учения "Набат-2026", сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Петербургу и Ленобласти 20 февраля. В ведомстве предупредили о возможных ограничениях движения в районе аэропорта.

К тренировке привлекут представителей всех силовых структур, правоохранительных органов и спецслужб региона. В ходе учений планируется отработать взаимодействие при пресечении диверсионно-террористического акта на территории воздушной гавани и на борту гражданских самолетов.

В УФСБ по Петербургу и Ленобласти отметили, что на время проведения мероприятий возможны временные ограничения для транспорта и пешеходов в районе Пулково. Жителей и гостей города просят учитывать это при планировании маршрута.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру