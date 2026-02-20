ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 20 февраля 2026, 12:49

Умер солист Shortparis Николай Комягин

В возрасте 39 лет скончался солист петербургской рок-группы Shortparis Николай Комягин, сообщила Ксения Собчак в своих соцсетях 20 февраля. По информации журналистки, артисту стало плохо после тренировки по боксу, его сердце не выдержало нагрузки.

"Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее", - отметила Собчак, выразив соболезнования родным и близким артиста.

Комягин родился в Новокузнецке, позже переехал в Петербург, где вместе с единомышленниками основал группу Shortparis. Коллектив получил известность благодаря экспериментальному звучанию и сценическим перформансам, а также участию в международных кинофестивалях. Помимо музыкальной деятельности, Комягин создавал культурные проекты и снимался в кино.

Екатерина Гусева


