КСП пришла в комитет по физкультуре и в спортшколы Петербурга

Специалисты Контрольно-счетной палаты приступили к проверке комитета по физической культуре и спорту, а также ряда спортивных учреждений города, сообщили 19 февраля в ведомстве. Ревизоры проверят обоснованность трат на оплату труда, а также расходования средств по иным направлениям в период с 2024 года по истекший период 2026 года. Первые возможные нарушения уже зафиксированы.

Помимо комитета, проверки идут в четырех спортивных школах и в Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В работе последнего КСП заподозрила возможность финансовых нарушений, связанных с затратами на оплату труда и необоснованными выплатами некоторым сотрудникам.

"Ряд факторов указывает на наличие в штатном расписании 6-8 ставок заместителей руководителя, тогда как учредительными документами предусмотрено только 2 такие позиции", — отметили в КСП.

Сам Центр адаптивной физкультуры действует с 2024 года. В 2026 году в нем произошла смена директора. Позиция руководства с связи с проверкой получила похвалу от специалистов палаты.

К самому комитету у КСП претензий нет. В релизе говорится, что он "демонстрирует устойчивые положительные показатели и эффективное выполнение возложенных на него функций".

В начале февраля КСП отчиталась о результатах проверки МО № 21. В работе муниципалов ведомство обнаружило нарушения и сообщило о неэффективном управлении финансами.

Андрей Казарлыга / Фото: КСП