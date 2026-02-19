Путин заявил о нехватке 15% судей в федеральных судах

В федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах сохраняется нехватка 15% судей, сообщил президент Владимир Путин 19 февраля. Статистикой он поделился на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

"У нас наблюдается – и это мы тоже хорошо с вами знаем – нехватка судей – около 15 процентов в федеральных судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Знаю, что эти вопросы, вопросы комплектования судейского корпуса высококвалифицированными кадрами – одна из ключевых [тем] вашей повестки", - передает слова Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента, для снижения нагрузки на действующих судей принимаются меры на государственном уровне. При комплектовании судейского корпуса необходимо сохранять высокие требования к кандидатам и подбирать квалифицированные кадры, отметил он.

Также президент поддержал инициативу председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова, озвученную на совещании. "Заслуживает поддержки инициатива Игоря Викторовича Краснова, председателя Верховного суда, о перераспределении вакантных должностей судей, а именно - в пределах общей установленной штатной численности, в пользу тех регионов, где судьи продолжительный период работают с максимальной нагрузкой", - сказал Путин.

Ранее о росте числа вакансий сообщал гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов. По его данным, в декабре 2024 года количество вакантных должностей в судах по стране составляло почти 6,5 тысяч, а общий некомплект судей приближался к 20%. Весной 2025 года "Деловой Петербург" писал, что в Петербурге дефицит судей колеблется в пределах 7–15%.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру