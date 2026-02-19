Полиция обнаружила незаконную свалку в Красном Селе

Сотрудники экономической полиции выявили несанкционированную утилизацию строительных отходов на поле вдоль Стрельнинского шоссе в Красном Селе, сообщила пресс-служба ГУ МВД ПО Петербургу и Ленобласти 19 февраля. На месте изъято 12 единиц спецтехники, водители доставлены в отдел полиции. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Незаконная свалка с сотнями кубометров мусора располагалась на открытой территории в Красносельском районе Петербурга. Во время рейда на площадке продолжались работы. Бульдозеры и грузовые автомобили складировали отходы, фактически используя поле в качестве бесплатного полигона.

По оперативным данным, мусор вывозился со стройплощадок жилых комплексов, возводимых крупным застройщиком. В ходе проверки сотрудники полиции изъяли 12 единиц техники и отправили ее на специализированную стоянку.

В отдел полиции доставлены водители спецтехники, среди которых четверо иностранных граждан. Установлено, что один из водителей КамАЗа находился в России незаконно. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан, его планируют выдворить из страны. С водителей сотрудники правоохранительных органов взяли объяснения.

По данным полиции, собранные материалы позволят установить организаторов нелегальной схемы и объем причиненного экологического ущерба. После оценки ущерба документы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

В Петербурге продолжается борьба с несанкционированными свалками - по данным Смольного, в 2025 году ликвидировали 241 незаконную свалку общей площадью свыше 270 тысяч квадратных метров. Глава города Александр Беглов отмечал, что на уничтожение нелегальных мусорных полигонов в 2026 году в городском бюджете заложен 1 млрд рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)