Смольный отчитался о ликвидации 241 свалки в 2025 году

С начала 2025 года в Петербурге ликвидирована 241 несанкционированная свалка общей площадью свыше 270 тысяч квадратных метров, сообщили 18 декабря в администрации губернатора. На текущий момент в черте города осталось 29 нелегальных свалок.

"В уходящем году мы освободили от свалок пространство, превышающее размер пяти Дворцовых площадей. Системной работе по борьбе с несанкционированными свалками профильным органам власти очень помогают жители. Почти треть новых свалок в 2025 году мы выявили по обращениям граждан", — заявил губернатор Александр Беглов.

Глава города подчеркнул, что уборка территорий позволяет возвращать их в хозяйственный оборот и благоустраивать. В качестве примера он привел создание сквера на пересечении Шекснинского переулка и проспекта Космонавтов в Московском районе.

Также Беглов отметил, что на ликвидацию свалок в 2026 году в городском бюджете заложен 1 млрд рублей. Это больше, чем в 2025 году, когда на эти цели предусмотрели около 900 млн рублей.

Отметим, что глава города не первый, кто для образности прибегает к сравнению площади убранных свалок с размерами Дворцовой площади. Так, ранее вице-губернатор Алексей Корабельников сообщал, что в августе от мусора освободили территории, соразмерные с величиной полутора Дворцовых площадей.

Андрей Казарлыга / Фото: Прокуратура Петербурга