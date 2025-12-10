Бастрыкин заинтересовался сбросом грунта в реку Утку

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах проверки в связи с жалобами на загрязнение реки Утки в Невском районе Петербурга, сообщили в ведомстве. Ранее Главное следственное управление СК по региону организовало процессуальную проверку в связи с жалобами на возможное нарушение природоохранного законодательства.

Обеспокоенные горожане обратились к Бастрыкину через его приемную во "ВКонтакте". Суть их жалоб сводилась к тому, что неизвестные сбрасывают различный мусор в прибрежной полосе реки Утки.

"Вблизи жилых домов на улице Русановской неизвестными лицами с ноября текущего года осуществляется сброс грунта и строительных отходов в водоохранной зоне реки Утка, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды. Обращения местных жителей в различные инстанции результатов не принесли", — передает смысл обращения пресс-служба СК.

На загрязнение реки местные жители начали жаловаться в конце ноября. В начале декабря инспекторы Росприроднадзора выезжали на место, где заметили следы проведения работ на берегу. "Зафиксировано размещение в прибрежной защитной полосе размываемых грунтов, которые по склону попадают в реку", — говорилось в сообщении ведомства. Росприроднадзор заявил о подготовке обращений в правоохранительные и иные органы для установления причастных к работам.

Вечером 4 декабря специалисты Водоканала помешали водителю грузовика слить отходы в канализационную систему поблизости от реки Утки. Шофера доставили в отдел полиции для разбирательства.

Андрей Казарлыга / Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора