В Петербурге поймали ассенизатора за слив отходов в канализацию у реки Утка

Специалисты "Водоканала" вечером 4 декабря пресекли незаконный сброс отходов с КАМАЗа в канализационную систему на Октябрьской набережной, сообщила пресс-служба организации. Водителя грузовика доставили в отдел полиции для разбирательства.

Слив происходил вблизи реки Утка. Как добавили в "Водоканале", инцидент не представляет угрозы водоему. Специалисты 5 декабря проведут гидравлическую промывку системы водоотведения, в которую были незаконно слиты отходы.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды (ст. 8.2 КоАП РФ) физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 до 250 тысяч рублей или приостановки деятельности на срок до трех месяцев.

Ранее комитет по природопользованию обнаружил превышение концентраций загрязняющих веществ в реке Мурзинка. Источником загрязнения оказалась логистическая компания. Фирму привлекли к административной ответственности и выдали ей предписание устранить нарушения, наладив работу очистных сооружений.

Кирилл Дудров / Фото: "Водоканал"