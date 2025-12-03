Смольный отказался тратить резервный фонд на ликвидацию аварии на Охте

Власти Петербурга не видят необходимости в привлечении средств резервного фонда для ликвидации последствий коммунальной аварии на реке Охте и в Муринском ручье, сообщили 3 декабря в городском отделении партии "Яблоко" со ссылкой на письмо с подписью вице-губернатора Бориса Пиотровского. Документ пришел в ответ на соответствующее предложение, которое в ноябре направила глава реготделения партии Ольга Цепилова.

"Ликвидация последствий аварийного сброса сточных вод осуществляется за счёт средств ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Необходимость выделения средств из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга отсутствует", — говорится в полученном ответе.

В письме также говорится о том, что оперативный штаб по ликвидации аварии принимает необходимые меры для устранения последствий ЧП, а Водоканал проектирует третью очередь дублера Выборгского тоннельного коллектора между площадью Мужества до Выборгской набережной. При этом в отношении организации проводится проверка, организованная Росприроднадзором.

Как сообщили в "Яблоке", Цепилова пообещала "внимательно следить" за устранением последствий произошедшего. "Важно, чтобы городские власти провели подробный анализ причин аварии для предотвращения подобных бедствий в будущем", — отметила она.

Месяцем ранее стало известно о зловонии и гибели рыбы в Муринском ручье и Охте. Причиной случившегося называли последствия провала грунта в зоне Выборгского канализационного коллектора на улице Харченко, произошедшего 20 октября.

Помимо "Яблока", свои обращения в связи с аварией выпустили также представители "Зеленых" и "Справедливой России". В частности, лидер петербургских справороссов Надежда Тихонова предложила спикеру Законодательного собрания Александру Бельскому организовать парламентское расследование инцидента. Парламентарий заявил, что не видит в этом необходимости.

