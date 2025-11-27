Депутат Ирина Иванова о раздельном сборе и личных экопривычках

Фото: ЗАКС.Ру

Депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова рассказала ЗАКС.Ру о своем отношении к экологической повестке и личном вкладе в сохранение природы. Поговорили о сложностях утилизации вредных отходов, методах сделать их сортировку доступнее, а также о судьбе строительного мусора и о жабах.

– Пакета с пакетами нет, но мы с семьей иногда собираем пластиковые бутылки и выкладываем их на балкон — как раз то место, где можно хранить все, что угодно. А потом отвозим их на переработку. Еще муж собирает батарейки, которые потом куда-то отвозят. Раньше было намного проще, а теперь приходится искать этот экомобиль, который должен куда-то приехать, — рассказывает Иванова.

По мнению депутата, отслеживать график перемещений экомобиля могут лишь люди, обладающие временем и более глубокими познаниями в сфере переработки вторсырья и различных отходов. Сегодня в городе действует программа "Действуй ЭкоЛогично", в рамках которой петербуржцы могут сдать некоторые категории опасных отходов в экопункты и экоцентры. Однако, подобные точки есть не в каждом районе. В таких случаях за отходами приедет экомобиль. За его перемещениями можно следить на специальной карте, опубликованной на сайте комитета по природопользованию. Одна из основных сложностей в вопросе правильной утилизации вредных отходов, по мнению парламентария, связана с как раз с отсутствием (лучше недостаточностью )необходимой инфраструктуры в шаговой доступности. При этом возможность сдать, например, те же батарейки, зачастую зависит от коммерческих структур. В других случаях она может становиться результатом сугубо локальных инициатив.

— У меня есть председатель одного ЖСК, которая раньше в доме, в каждом подъезде, специально ставила коробки для сбора опасных отходов. Раз, скажем, в полгода она вызывала специальные службы — те приезжали, забирали. Сейчас, рассказывает она, этого нет и приходится брать эти 25 килограммов самостоятельно и куда-то везти, — вспоминает депутат.

Приобщаться к новым трендам Иванова не готова. По крайней мере пока. Например, решаться на сортировку мусора она не планирует, поскольку возле ее дома нет контейнеров для раздельного сбора.

— Я сортировать, наверное, не смогла бы, потому что знаю, как это вывозится: все вместе скидывают в мусоровоз. Если бы был хотя бы раздельный сбор мусора у меня на контейнерной площадке, тогда это другое дело. Из того, что по моему обязательно надо собирать отдельно - могу назвать стекло. Его не хватает. И все заводы даже говорят о том, что нам неоткуда взять стекло — это действительно очень дорогостоящий элемент. Предприятия готовы принимать это стекло, только дайте, — говорит депутат.

Несмотря на то, что профессиональная деятельность депутата лишь отчасти связана с экологией, Иванова внимательно следит за работой смольнинского комитета по природопользованию.

— Я слежу за работой председателя комитета Кирилла Соловейчика, и мне нравится то, что он делает. Ну вот правда, нравится то, что он делает, да. У него есть совершенно прекрасное обоснование по поводу сбора мусора и переработки мусора строительного и производственного. Но мы пока не сдвинулись никуда, потому что это надо решать совместно с Ленинградской областью, – заявила парламентарий.

Переработка строительных и производственных отходов "очень важна", считает Иванова. Однако здесь существуют свои сложности. Например, строители вправе самостоятельно заниматься переработкой производимого при их деятельности мусора. Правда, к перспективам такой схемы депутат относится скептически.

Говоря о других проектах комитета по природопользованию, Иванова упомянула инициативы, пользующиеся особой популярностью у жителей города. В частности, ежегодное мероприятие под названием "Дорогу амфибиям!". Сотрудники комитета и волонтеры собираются в Курортном районе в Сестрорецком заказнике для того, чтобы помочь земноводным перебраться из лесов к берегам Сестрорецкого разлива.

— Это просто великолепная тема. Тем более, у меня внучка считает, что жаба и лягушка — это самое прекрасное животное в мире, вот самое шикарное, самое красивое. Мы действительно ездили, показывали, как это происходит. Это же интересно, это же здорово, на мой взгляд, — рассказала Иванова.

Отметим, только в 2025 году комитет получил свыше 700 заявок от волонтеров в рамках акции "Дорогу амфибиям". Это в два раза больше, чем требуется. За сезон неравнодушные петербуржцы помогли 22 тысячам амфибий добраться до леса: 18,7 тысячам жабам и 3,6 тысячам лягушек.

Проект "Простая экология" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга