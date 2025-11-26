ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Медиатека 26 ноября 2025, 15:24

Кадры: Заседание ЗакСа 26 ноября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания на заседании 26 ноября окончательно утвердили бюджет Петербурга на 2026 год. Также парламентарии рассмотрели вопросы об увеличении численности судебных участков на территории города, утвердили повышенную стоимость патентов для трудовых мигрантов и поддержали инициативу об упрощенном зачислении детей участников СВО в кадетские классы.

IMG_3197.JPG (339 KB)

Депутаты Михаил Амосов, Марина Шишкина и Александр Ходосок

IMG_3222.JPG (309 KB)

Вице-спикер Николай Бондаренко и депутат Анастасия Мельникова

IMG_3230.JPG (310 KB)

Депутаты Константин Чебыкин и Валерий Гарнец

IMG_3203.JPG (274 KB)

Депутат Андрей Малков и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко

IMG_3239.JPG (303 KB)

Депутаты Дмитрий Панов и Ирина Иванова

IMG_3248.JPG (271 KB)

Председатель комитета финансов Светлана Енилина

IMG_3262.JPG (265 KB)

Председатель комитета финансов Светлана Енилина и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко

Фоторепортаж с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович
Бондаренко Николай Леонидович 
Гарнец Валерий Николаевич 
Иванова Ирина Владимировна 
Малков Андрей Витальевич 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Панов Дмитрий Вячеславович 
Сухенко Константин Эдуардович
Ходосок Александр Владимирович 
Чебыкин Константин Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна






Рейтинг  персон ↑

Главное ↓ 
МедиатекаКадры: Заседание ЗакСа 26 ноября
СтатьиЗакС и звон колоколов
МедиатекаКадры: Заседание ЗакСа 19 ноября
СтатьиЗакС и муниципальная семья

О редакции Реклама