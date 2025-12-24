Трамвай добрался до Шушар

Фото: ЗАКС.Ру

Утром 24 декабря в Петербурге дали официальный старт движению скоростного трамвая до Шушар. Это первая очередь строящейся линии, которая в перспективе должна связать станцию метро "Купчино" с районом Славянка в Пушкинском районе города. Ожидается, что первые пассажиры смогут проехать по маршруту уже в 15:00.

Торжественное открытие состоялось на конечной остановке в Купчино. Участие в церемонии приняли губернатор Александр Беглов, а вместе с ним вице-губернатор Николай Линченко, депутаты Законодательного собрания Алексей Цивилев и Дмитрий Павлов, а глава Пушкинского района Андрей Чапуров. Перед этим они проехали в трамвае от депо на Новгородском проспекте.

Выступая перед журналистами после поездки, Беглов отметил, что "жители Шушар ждали давно этот трамвай". Саму линию градоначальник охарактеризовал как непростую и перечислил инженерные сооружения, возведенные на ее протяжении.

— Всего-навсего 17 минут от Шушар до Купчино, в 15 часов мы откроем движение уже для жителей. Вместе со строителями прошли, посмотрели. Замечаний нет, поэтому в 15 запустим трамвай, — заявил в своей речи Беглов.

Он также отметил, что трамваи, как и "практически всё, что требовалось для строительства" линии, были изготовлены в Петербурге. Это, по его мнению, свидетельствует о технологическом прорыве в российской промышленности. "Мы уже не зависим от Европы, у нас свое депо, свое оборудование, свои станки. Мы умеем это делать, у нас хороший инженерный корпус, который может решать все вопросы. Надо просто нам заставить нас заниматься, и мы все сделаем", — завершил выступление губернатор.

Перевозить пассажиров будут скоростные низкопольные трамваи "Невский" вместимостью до 205 человек. Пассажирам обещают (возможно, мы их увидим) розетки для зарядки гаджетов, Wi-Fi и просторные зоны для детских и инвалидных колясок внутри. Сама линия оформлена в фирменных бирюзово-оранжевых тонах, причем это касается не только трамваев, но и остановочных пунктов.





















Обещанного годами ждут

Открытия новой линии в Шушарах ждали не один год. В Смольном концепцию скоростного трамвая от Купчино до Славянки одобрили еще при губернаторе Георгии Полтавченко в 2017 году. Концессионное соглашение с ООО "БалтНедвижСервис" заключал Беглов в октябре 2019 года. Тогда власти города закладывали на реализацию проекта пять лет.

Спустя более двух лет после подписания соглашения, то есть в январе 2022 года, Смольный наконец одобрил проект планировки территории под строительство линии. Завершить работы обещали к концу 2024 года, но позже заговорили о том, что к назначенной дате построят только отрезок от Купчино до Шушар. Попутно корректировались и сроки начала строительства.

Сообразно течению времени вперед сдвигались и даты завершения работ. На какое-то время из официальных сообщений Смольного и вовсе пропали упоминания второй очереди проекта, которая протянется от Шушар до Славянки. Вместо этого горожанам рассказывали только о сроках выполнения первого отрезка. Позже, однако, от подобной практики отказались. Например, в октябре 2024 года во время презентации проекта бюджета в Законодательном собрании вице-губернатор Николай Линченко озвучил срок завершения второй очереди. С тех пор они не изменились — дотянуть ветку до Славянки и сейчас обещают в следующем, 2026 году.

Вопросы транспортной доступности

По официальным данным, к началу 2025 года в Шушарах проживали без малого 145 тысяч человек. Всех их новая линия охватить не сможет. Дело в том, что на практике речь идет пока лишь о пяти остановках — "Балканской", "Реке Волковке", "Вилеровском переулке", "Окуловской улице" и "Валдайской улице". При этом на участке от метро до южной части Шушар запланировано 12 остановочных пунктов, то есть семь из них пока никак не задействованы. Получается, что некоторым местным жителям действительно станет заметно проще добираться до метро, но отнюдь не всем.

Для справки: пока на территории Шушар без движения остаются остановки "Молочный переулок", "Школьная улица", "Первомайская улица", "Пушкинская улица", "Промзона Шушары", "Депо "Славянка"" и "Шушарская дорога". За пределами поселка трамвайная линия должна походя коснуться Пушкина, в том числе у железнодорожной станции Детскосельская, а затем круто уйти на северо-восток и продолжиться вдоль границы Славянки. Если верить планам Смольного, то жители микрорайона смогут доехать на трамвае до метро уже в наступающем году.

Концессионное соглашение с "БалтНедвижСервисом" заключено на 30 лет, то есть его действие продлится до 2049 года. По условиям стоимость проезда пассажиров будет соответствовать стандартному городскому тарифу в наземном транспорте.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру