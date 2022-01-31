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Новости 18:57

Смольный одобрил проект планировки территории под трамвайную линию от Купчино до Славянки

фото ЗакС политика Смольный одобрил проект планировки территории под трамвайную линию от Купчино до Славянки

Петербургские власти одобрили проект планировки территории под будущую трамвайную линию, которая пройдёт от Купчино до Славянки через Шушары, информирует пресс-служба Смольного. К прокладке путей должны приступить в 2022 году, а завершить процесс — до конца 2024-го.

"Утверждённым проектом планировки предусмотрено строительство трамвайной линии, инженерных сооружений, трамвайного депо, остановочных павильонов, а также проездов в районе Балканской площади, Шушарской дороги и полосы отвода железной дороги", — отчитались в Смольном.

Напомним, новая трамвайная ветка протяжённостью 21 км должна связать станцию метро "Купчино" с районом Славянка. Первый этап всего проекта хотят реализовать за два ближайших года, пустив трамваи от Балканской площади до Новгородского проспекта. В общей сложности проект на сегодняшний день оценивается в 25,9 млрд рублей.


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