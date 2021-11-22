Смольный готов утвердить проект частной трамвайной линии от метро "Купчино" в Пушкинский район

Комитет по градостроительству и архитектуре отправил на антикоррупционную экспертизу проект планировки территории на юге Петербурга для создания частной трамвайной линии. Как следует из документа, его подготовили по заказу компании "Балтнедвижсервис", которая выступает инвестором строительства трамвайной линии.

Она должна пройти от станции метро "Купчино" в Пушкинский район города через поселок Шушары, сказано в документе. От этого населенного пункта травмайные пути должны пройти с пересечением Витебского проспекта до шоссе Подбельского, а затем вдоль по нему до Колпинского шоссе в микрорайоне Славянка, следует из материалов проекта.

Ранее сообщалось, что проект планировки должны подготовить к августу 2021 года. Согласно соглашению между городом и "Балтнедвижсервис", компания должна построить трамвайную линию длиной около 21 км, депо и 15 остановок.

На проект планируется потратить около 25,9 млрд рублей. Первый этап планируется реализовать за два года — это путь от от Балканской площади до Новгородского проспекта. На второй этап отведено три года — от Новгородского проспекта до Славянки.

София Саттарова